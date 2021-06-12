В Саратове «Газель» задним ходом сбила пешехода

ДТП на Астраханской Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове вчера днем, 11 июня, «Газель» сбила мужчину.

- В 14:10 напротив Астраханской, 1 28-летний водитель «Газели» при движении задним ходом не убедился в безопасности и наехал на 64-летнего пешехода, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пострадавшего с травмами госпитализировали.

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