В Саратове «Газель» задним ходом сбила пешехода

ДТП на Астраханской
Фото: ГИБДД по Саратову
В Саратове вчера днем, 11 июня, «Газель» сбила мужчину.
- В 14:10 напротив Астраханской, 1 28-летний водитель «Газели» при движении задним ходом не убедился в безопасности и наехал на 64-летнего пешехода, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.
Пострадавшего с травмами госпитализировали.
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