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Происшествия12 июня 2021 8:37

В Саратове «Газель» задним ходом сбила пешехода

Мужчина попал в больницу
Ольга СимоноваОльга Симонова
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ДТП на Астраханской

ДТП на Астраханской

Фото: ГИБДД по Саратову

В Саратове вчера днем, 11 июня, «Газель» сбила мужчину.

- В 14:10 напротив Астраханской, 1 28-летний водитель «Газели» при движении задним ходом не убедился в безопасности и наехал на 64-летнего пешехода, — сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД.

Пострадавшего с травмами госпитализировали.

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