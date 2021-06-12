12 июня в Саратовской области будет тепло до +27 градусов

В Саратовской области сегодня, 12 июня, ожидается дождливый, но теплый день.

- Днем локально будут ливни, град. Утром — туман с видимостью 500 метров и менее, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС по Саратовской области.

Ветер будет дуть со скоростью 5–10 м/с с юга и юго-запада и порывами до 15–20 м/с.

Днем температура поднимется до +22… +27 градусов.

В 2020 году 12 июня в Саратовской области было жарко.

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