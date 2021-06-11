Неудавшегося насильника из Красного Текстильщика будут судить в Саратове

Подозреваемый в попытке изнасилования вину не признал Фото: СУ СКР по Саратовской области

В суд направлено уголовное дело 46-летнего рецидивиста, который в ночь с 1 на 2 апреля 2021 года напал на женщину и угрожая убийством пытался ее изнасиловать.

ЧП случилось возле одного из торговых павильонов на улице Азина. Ранее судимый житель поселка Красный Текстильщик заговорил на улице с 59-летней местной жительницей.

- Он завязал с ней разговор на нейтральную тему, чем усыпил бдительность, а потом напал на нее и, угрожая убийством, попытался совершить изнасилование. Женщина оказала сопротивление, стала кричать и звать на помощь. На шум отреагировал житель дома, рядом с которым все происходило и его девушка. Они выбежали на улицу, молодой человек остановил нападавшего, а девушка побежала в торговый павильон и вызвала сотрудников полиции, — рассказали «КП-Саратов» в региональном СУ СКР.

Сейчас обвиняемый заключен под стражу. Своей вины он не признает.

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