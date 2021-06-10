Саратовские врачи перестали умирать от коронавируса

Сегодня, 10 июня, в министерстве здравоохранения Саратовской области прошел брифинг, посвященным вопросам противодействия распространению новой коронавирусной инфекции по территории региона.
Глава ведомства Олег Костин рассказал, что в связи с достижением 84-процентного «вакцинированного иммунитета» заболеваемость среди врачей упала.
- В последнее время смертей не было, — уточнил министр.
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