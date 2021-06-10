Замначальника саратовской ГЖИ оштрафовали за бездействие

Прокуратура Саратовской области провела проверку соблюдения порядка рассмотрения обращений граждан. Региональная Госжилинспекция не ответила на жалобу саратовца.

Как передает пресс-служба надзорного органа, в марте этого года житель Фрунзенского района Саратова обратился в ГЖИ с жалобой на отключение холодной воды в шести домах на улице Хользунова. В ответ мужчине написали, что оснований для проверки нет.

В результате заместителю начальника ГЖИ выписали штраф по административной статье о нарушении установленного законами РФ порядка рассмотрения обращений граждан.

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