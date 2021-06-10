В Саратове мужчина до смерти забил собутыльника из-за татуировок

Вынесен приговор ранее судимому жителю Саратова за умышленное причинение тяжелых травм своему приятелю, от которых тот умер.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, преступление было совершено днем 19 мая 2020 года в доме по 5-му Токманскому тупику в Заводском районе.

Установлено, что в тот день там собралась компания из трех мужчин и жены одного из них. Во время застолья, сопровождавшегося алкогольными возлияниями, 67-летний гость увидел у 40-летнего татуировки и потребовал доказать, что они заслужены.

На этой почве между мужчинами вспыхнула ссора. Младший из противников избил старшего кулаками по голове и ногой в грудь и живот. Когда тот попытался обороняться ножом, агрессор выхватил оружие и ранил того в слева в грудь и в голову, а потом продолжил добивать руками.

После этого он с женой ушел из компании. Однако женщина вскоре вернулась, увидела, что раненому плохо и вызвала скорую помощь. Но спасти его не удалось, он умер в больнице 23 мая.

Суд отправил 40-летнего мужчину в колонию строгого режима на девять лет.

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