Неравнодушные саратовцы разыскивают хозяев утерянных во время ливня номеров

Номера саратовских автомобилей были сильно потрепаны непогодой

Сегодня, 9 июня, в соцсети саратовцы начали искать хозяев отвалившихся во время вчерашнего ливня автомобильных номерных знаков.

- После разгула стихии добрые, неравнодушные люди ищут хозяев номерных знаков, представленных ниже на фотографиях, - пишет автор поста.

Саратовцы выложили фотографии шести номерных знаков. Хозяева двух из них уже найдены. По поводу остальных можно обратиться по номерам телефонов, указанным на фото, насчет знака 957 можно обратиться к Максу Тарарыкину.

Напомним, вчера, 8 июня, на Саратов обрушился сильный ливень. Главе города Михаилу Исаеву пришлось собрать экстренное собрание по вопросам устранения последствий. В Заводском районе мужчину пришлось доставать из затопленной машины. В районе СХИ залило дороги, встали трамваи, наблюдались девятибалльные пробки. В Саратовской областной больнице залитыми оказались грузовой лифт и один из коридоров. Сегодня в мэрии заявили, что к серьезным последствиям непогода не привела. Ситуацию прокомментировала экс-кандидат в Президенты Ксения Собчак. Шоувумен пришла в ужас от забитых ливневок.

Сегодня и завтра, 10 июня, в Саратове также ожидаются сильный дождь и град. Об этом предупреждает региональное МЧС.

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