Вячеслав Булатов может расплатиться с обманутыми дольщиками личными средствами

Арбитражный суд Саратовской области вынес решение по делу бывшего руководителя АО «Стройсервис» Вячеслава Булатова.

Напомним, в период с лета 2007 года по декабрь 2015-го Булатов, точно зная, что достроить многоквартирные дома компания не сможет, дал указание подчиненным продолжить заключать договора с дольщиками. Полученные деньги мужчина похищал. Пострадавшими признали более 340 человек. Также руководитель «Стройсервиса» накопил долги по зарплатам и налогам. Общую сумму ущерба оценили в 744 миллиона рублей. В феврале 2020 года 56-летнего мужчину отправили на пять лет в колонию строгого режима.

28 февраля 2020 года в арбитраж поступило заявление от конкурсного управляющего компании Дмитрия Московского. Он попросил рассмотреть возможность привлечь Булатова к субсидиарной ответственности.

Суд вынес следующее решение: призвать Булатова к субсидиарной ответственности после того, как будет реализовано всё имущество компании. Таким образом, остаток долга перед обманутыми дольщиками Булатов отдаст из своего кармана.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости