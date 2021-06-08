Николай Панков встретится с жителями трех районов

Депутат ГД Николай Панков на встрече с жителями

Депутат Государственной думы Николай Панков сегодня, 8 июня, встречается с жителями Саратовской области.

- Утро в Ершове, как всегда, начал со спортивной прогулки. Дает заряд бодрости, а рабочие планы сегодня обширные.

Вчера встречались с жителями поселка Новосельский. Острые вопросы задавали не стесняясь. Многие взял в работу — те, которые не получается решить на месте. Сегодня такие встречи в селе Антоновка (тоже Ершовский район), в селе Демьяс (это уже Дергачевский). А вечером — в поселке Модин, это Озинский район, самое начало России. Обсудим и проблемы, и вопросы развития районов, — написал Панков в своем телеграм-канале «Пара слов».

Также он напомнил, что вчера побывал на стройплощадке нового корпуса Чапаевского санатория. Там ведутся отделочные работы. По качеству нареканий у парламентария нет, но по темпам надо усиляться.

Панков назвал санаторий стратегическим объектом для района.

- Он откроет новые возможности для оздоровления сотен людей. А для местных жителей создаст рабочие места, налоги, инфраструктуру, — отметил депутат ГД.