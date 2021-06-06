В Синодском и Вольске сгорели два частных дома

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
Вчера, 5 июня, в Саратовской области сгорели два частных деревянных дома.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС, сигнал о пожаре в селе Синодское Воскресенского района поступил в 14:55. Горела кровля дома и баня на площади 32 кв. м. Возгорание тушили два расчета.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
А в 18:55 поступил сигнал о пожаре в Вольске. Горела кровля и пристройка к дому на площади 50 кв. м. Пожар тушили три расчета.
Фото: ГУ МЧС по Саратовской области
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