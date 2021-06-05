Мошенники обманули доверчивых саратовцев на 2 млн рублей за сутки

В полиции Саратова сообщили, что за минувшую пятницу, 4 июня, мошенникам удалось заработать на жителях города почти два миллиона рублей.

На удочку аферистов попалась даже 23-летняя студентка.

- Мошенники действовали по стандартной схеме: звонок якобы из банка, тревожная новость о том, что кто-то пытается снять деньги с карты клиентки, выход из ситуации – перевести сбережения на «безопасный счет», - рассказали в УМВД по Саратову.

Девушка отправилась к банкомату и своими руками перевела на неизвестные счета 1 285 650 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Полиция в очередной раз предупреждает: сотрудники банков никогда не звонят клиентам с подобными предложениями.

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