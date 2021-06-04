Саратов
Еще
Радио
Саратов
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Наука4 июня 2021 16:11

Авиакосмический новосибирский НИИ будет базировать свои самолеты в «Гагарине»

Воздушный вокзал за предоставление стоянки получит миллион
Дарья Васенина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Своё место в саратовском аэропорту получат самолеты новосибирского НИИ

Своё место в саратовском аэропорту получат самолеты новосибирского НИИ

Сегодня, 4 июля, на портале госзакупок был размещен тендер на предоставление Сибирскому научно-исследовательскому институту имени С.А. Чаплыгина стоянки на территории саратовского аэропорта «Гагарин».

Договор будет заключен между НИИ и АО «СарАэро-Инвест» на срок до 31 мая 2022 года. Цена стоянки за один самолет 67300 рублей в месяц и цена контракта не может превышать миллион рублей.

СибНИА занимается исследованием летательных, в том числе космических, аппаратов. Институт разрабатывает и проектирует высокоманевренные самолеты, проводит летные испытания авиатехники.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.