Авиакосмический новосибирский НИИ будет базировать свои самолеты в «Гагарине»

Своё место в саратовском аэропорту получат самолеты новосибирского НИИ

Сегодня, 4 июля, на портале госзакупок был размещен тендер на предоставление Сибирскому научно-исследовательскому институту имени С.А. Чаплыгина стоянки на территории саратовского аэропорта «Гагарин».

Договор будет заключен между НИИ и АО «СарАэро-Инвест» на срок до 31 мая 2022 года. Цена стоянки за один самолет 67300 рублей в месяц и цена контракта не может превышать миллион рублей.

СибНИА занимается исследованием летательных, в том числе космических, аппаратов. Институт разрабатывает и проектирует высокоманевренные самолеты, проводит летные испытания авиатехники.

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