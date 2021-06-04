Коронавирусный год обошелся здравоохранению Саратовской области в четыре миллиарда рублей

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В Саратовской областной думе 4 июня прошло заседание рабочей группы по вопросу исполнения бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования региона за 2020 год. Поднимался вопрос трат региона на коронавирусных больных.

Первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов рассказал, что на лечение и содержание в стационарах пациентов с COVID-19 было потрачено более трех миллиардов рублей. Дополнительно было потрачено свыше 180 миллионов на тестирование на коронавирус.

Суммарно траты региона на борьбу с пандемией за 2020 год составили порядка четырех миллиардов рублей.

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