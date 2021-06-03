Военные повара съехались в Саратовскую область для приготовления голландского соуса и «Судака в кляре»

Два дня в Саратовской области проходил Всеармейский этап конкурса специалистов продовольственной службы «Армейский запас-2021». Военные повара приготовили более 200 блюд.

Более 90 поваров соревновались на учебном комплексе филиала Военной академии МТО «Красное поле». Целью участников было приготовление полноценного обеда. Конкурсантам дали свободу выбора рецептуры.

- В продуктовую корзину установленного меню входит 60 наименований продуктов из которых участникам необходимо приготовить: винегрет с фасолью и салат из цветной капусты с говядиной; суп-лапшу домашнюю с грибами и солянку мясную сборную; рулетики из говядины с капустно-морковными котлетами и биточки из рыбы с запеченным взбитым белком с рисом и овощами под соусом голландским; теплые закуски «Судак в кляре» на белковой подушке с соусом «майонез» и «Индейка с яблоком, черносливом и соусом красным основным»; морс из клюквы и кисель лимонный, - рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Комиссия оценивала блюда по нескольким пунктам: вкус, запах, цвет и «эстетический вид - внешнее оформление».

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