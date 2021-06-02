В Саратовской области студенты-медики предпочитают заплатить штраф, чтобы не отрабатывать целевое обучение

Наибольший дефицит в Саратовской области по медицинским специальностям — 12%, образованию — 9,5% и специалистам сельского хозяйства. Об этом было заявлено в ходе совещания 2 июня в областной думе об организации целевого обучения в вузах и колледжах.

Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер подтвердил, что целевое обучение не работает в полную силу в сфере здравоохранения.

В Саратовской области в региональных и муниципальных медучреждениях сегодня трудятся более 38 тыс. человек — 9 тыс. врачей и 20 тыс. средних медработников. По врачам у нас уровень соответствует среднероссийскому, по средним медработникам укомплектованность 83.17% — это ниже среднероссийского уровня.

Всего в регионе не хватает сегодня более 2 тыс. врачей, 1 744 средних медработников.

Говоря о целевом обучении, Грайфер заявил, что до сих пор не оказывают влияние на отказ работать по специальности штрафные санкции. Уже 14 прошедших целевое обучение в Саратовской области молодых медиков отказались работать и заплатили штрафы.

Размеры штрафов: 150 тыс. рублей при отказе работать или продолжать обучение после медуниверситета, 200 тыс. рублей — после ординатуры, 70 тыс. — после медколледжей.

Замминистра отметил, что штрафы с 2019 года существенно выросли.

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