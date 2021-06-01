В Саратове временно закрывают маршрут троллейбуса №3

В Саратове 1 июня с 20.00 закрывается движение по троллейбусному маршруту №3. Закрытие продлится до окончания аварийных работ ПАО «Т плюс».

Как сообщили ранее «КП-Саратов» в филиале «Т Плюс», движение транспорта на двух улицах будет закрыто для планового ремонта теплосети после гидравлических испытаний.

С 10:00 до 18:00 будет закрыт проезд по Новоузенской между Симбирцева и Серова.

С 20:00 до 09:00 2 июня нельзя будет проехать по Дзержинского между Вольской и Горького.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.