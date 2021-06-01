Министр Архипов в эфире радио «КП-Саратов» расскажет, чем живет промышленность области

Андрей Архипов в студии радио "Комсомольская правда Саратов"

Сегодня, 1 июня, в эфире радио «Комсомольская правда Саратов» 90,6 FM на вопросы ведущей Аллы Боголей ответит заместитель председателя правительства Саратовской области — министр промышленности и энергетики Андрей Архипов. Он расскажет об одном из ключевых показателей экономики — индексе промышленного производства (ИПП) за четыре месяца 2021 года, о господдержке в промышленном секторе, о работе с проблемными предприятиями и новых инвестпроектах.

Программа начнется в 12:03, эфир также доступен по ссылке saratov.kp.ru (жмите на значок рупора в верхней части сайта).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.