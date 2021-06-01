Найденного по горячим следам насильника с Шехурдина осудили на семь лет

Фото следственных действий
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Саратове суд приговорил 43-летнего мужчину к семи годам колонии строгого режима за изнасилование женщины декабрьской ночью 2020 года.
Преступник напал на 33-летнюю женщину около часа ночи возле домов на улице Шехурдина. Угрожая убийством и применяя силу мужчина, несмотря на морозную ночь, совершил изнасилование и скрылся.
Его задержали очень быстро — женщина тут же обратилась в полицию.
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