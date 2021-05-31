ЕР провела самые масштабные предварительные выборы в своей истории

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Праймериз «Единой России» были признаны самым масштабным предварительным голосованием не только в истории партии, но и в истории политсистемы России. В мероприятии приняли участие почти 12 млн человек из всех регионов страны. Кандидаты - участники праймериз будут представлять партию на сентябрьских выборах в Госдуму.

Сообщается, что голосование привлекло большое количество новых лиц. Только 25% участников были действующими депутатами. Кроме этого среди участников было рекордное число волонтеров, в том числе активистов движения «Мы вместе», пишет nashgorod.ru.

Примечательно то, что почти 100 депутатов от партии, заседающих в нынешней Думе, не приняли участие в праймериз. Аналитики считают, что это сигнал предстоящего обновления.

По мнению директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, обновление членов ЕР, заседающих в думах различного уровня, стало приоритетным направлением деятельности партии в данном политическом периоде.

- Это очевидный ответ на запрос граждан, и поэтому сложно оценивать этот подход иначе, как позитивный, – заявил Чеснаков.

Также эксперт отметил, что новый электронный формат голосования привлек электорат своей простотой и надежностью. Чеснаков подчеркнул, что технологию, использованную при проведении праймериз ЕР, следует применять и при подготовке и обсуждении законов.

С ним согласен глава Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Он считает, что электронное голосование будет актуально и после окончания пандемии. Избирателей привлекает то, что проголосовать можно из любого места, не тратя на это много времени и сил.

В свою очередь, эксперт по искусственному интеллекту Игорь Ашманов отметил надежность и безопасность системы предварительного голосования.

- Никаких сбоев не было, система не падала. И дополнительную DDoS-атаку выдержали, – заявил специалист.

Заместитель секретаря генсовета ЕР Сергей Перминов сообщил, что в этот раз поступило всего 50 жалоб в федеральный оргкомитет праймериз и около 100 - в региональные. Это существенно меньше, чем в 2016 году. Значительное сокращение количества жалоб говорит о том, что система стала гораздо надежнее, а скорость реакции наблюдателей возросла, в том числе благодаря использованию новых технологий.

Как сообщает партийный сайт er.ru, в среднем конкурс в праймериз составил 13 человек на место. В некоторых регионах конкуренция была еще больше – до 29 человек на место. Руководство партии сообщило, что список кандидатов, которые будут участвовать от ЕР в думских выборах, утвердят на съезде ЕР, который пройдет в Москве 19 июня.

Секретарь Саратовского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Николай Панков поблагодарил жителей за участие в предварительном голосовании. По состоянию на 18:00 30 мая свыше 12% избирателей Саратовской области приняли в нем участие. В регионе голосование прошло по смешанной системе - дистанционно и на счетных участках.

- Спасибо всем, кто принял участие в предварительном голосовании, всем, кто проголосовал за кандидатов, которым доверяет. «Единой России» важно знать мнение каждого, чтобы выдвинуть на выборы наиболее достойных. Голосование проходило активно. Отмечу, явка на предварительном голосовании в Саратове возросла по сравнению с довыборами в областную думу более чем в 2 раза. Интерес к выборам появляется там, где есть кандидаты, за которых люди готовы голосовать, – сказал Панков.