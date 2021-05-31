Володин предложил разработать трехлетнюю программу развития Татищевского района

Спикер Госдумы Вячеслав Володин встретился с жителями Татищева.

На встрече он предложил разработать трехлетнюю программу развития района, которая включит в себя несколько направлений: дороги и инфраструктура, социальная сфера, благоустройство.

- Когда в Татищево въезжаешь, сразу на это внимание обращаешь, потому что есть, что взять за основу и дальше развивать. Я имею в виду тротуары, газоны, парки, скверы, то есть места отдыха, — заявил Володин.

Также председатель Госдумы предложил включить в план развития еще одну проблемную тему — водоснабжение в населенных пунктах. С этой темой к нему обращались жители Сторожевки.

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