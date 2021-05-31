Саратовец лишился автомобиля из-за полумиллионного долга

Мужчина лишился автомобиля из-за долгов. Фото пресс-службы УФССП по Саратовской области

В Заводском районе Саратова у 32-летнего мужчины арестовали автомобиль за долги.

- Мужчина задолжал за транспортный налог, кредитные платежи и иные и взыскания в пользу физических и юридических лиц больше 500 тыс. рублей, — сообщили «КП-Саратов» в областном УФССП.

Пристав арестовал принадлежащий мужчине Opel Antara. Если гражданин не выплатит долги, то машину продадут.

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