В трех саратовских поселках появятся новые спорткомплексы

В саратовских поселках Поливановка, Жасминный и Соколовый появятся новые спорткомплексы открытого типа по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Как сообщается в группах в соцсетях его сторонников, средства для строительства поступят в ближайшее время.

На встрече с жителями Поливановки Володин обсудил планы по строительству путепровода и дорог в поселке. Жители жаловались на то, что приходится стоять в пробках из-за перекрытого ж/д переезда. До конца года планируют закончить разработку проектно-сметной документации и приступить к строительству.

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