В Саратове открылся турнир по самбо, посвященный памяти Рината Ахмерова

В Саратове открылся турнир по самбо памяти Рината Ахмерова

В Саратове 29 мая открылись XV Всероссийские соревнования по самбо среди юношей 12-14 лет, посвященных памяти вице-президента Всероссийской федерации самбо С.Р. Ахмерова.

На открытие приехал заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, директор Федерального Центра спортивного резерва, вдова Султана Ахмерова Кадрия Ахмерова, губернатор Валерий Радаев.

В соревнованиях планируется участие 285 спортсменов из 33 регионов России и Республики Беларусь. Соревнования являются отборочными для участия в Первенстве России 2021 года среди юношей 2007-2009 г.р.

Глава региона отметил, что за 15 лет турнир стал брендом саратовского спорта и приблизился к масштабу российского чемпионата.

- Свыше 30 регионов плюс ближнее зарубежье. Перспективные самбисты, которые, получив старт на Саратовской земле, потом становятся призерами европейских и мировых первенств.

Затем Радаев вручил благодарственные письма тренерам, спортфункционерам и спортсменам за вклад в развитие самбо на территории Саратовской области.

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