«Все будут жить»: в Минздраве рассказали о состоянии пострадавших из-за горения газопровода в Саратовской области

Пожар на газопроводе в Новоузенском районе
Вчера, 27 мая, при горении газопровода в Новоузенском районе Саратовской области пострадали три человека.
- В районную больницу в состоянии средней степени тяжести госпитализировали 37-летнего мужчину. Он получил не глубокие ожоги, — сообщила «КП-Саратов» представитель регионального Минздрава Анастасия Усова.
Но мужчину все же оставили долечиваться в стационаре, а еще двоих пострадавших отпустили лечиться амбулаторно после оказания медпомощи. У них легкая степень тяжести, небольшие термические травмы.
В Минздраве отметили, что жизни пострадавших ничего не угрожает, «все будут жить».
Напомним, вчера около села Куриловка Новоузенского района произошло горение газопровода. В 02:25 газ полностью выгорел, пожар ликвидирован.
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