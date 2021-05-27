Володин предложил решения транспортных проблем жителей поселка Дубки

Володин на встрече с жителями Дубков

Вячеслав Володин встретился с жителями поселка Дубки. Обсудили проблемные вопросы, которые здесь существуют.

Говорили о планах по строительству объездной дороги вокруг поселка. Ранее жители региона жаловались на сложности, связанные с дорогой, которая ведет к аэропорту «Гагарин» и проходит через поселки Дубки и Расловка-1. Оживленная трасса «разрезает» поселок Дубки пополам. Рядом находятся школа, магазины, дома. В один из своих приездов Володин предложил рассмотреть возможность строительства новой автомобильной дороги в объезд Дубков и на участке обхода Расловки-1. Сейчас проводятся геодезические работы.

Планируется и строительство обхода у железнодорожного переезда около села Новая Липовка. Из-за простоев во время движения пассажиры аэропорта «Гагарин» опаздывают на рейсы. Сейчас завершается разработка проектно-сметной документации.

Жители попросили сделать еще один светофор в Дубках. Региональные власти обещали решить этот вопрос в ближайшее время.

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Вячеслав Володин предложил начать заниматься дорогами в дачных поселках. Поступало много таких обращений от жителей.

- Надо принять решение по Расловке-1 и Расловке-2, изучить ситуацию с дорогами и сделать их, чтобы дачники чувствовали себя комфортно, - заметил Володин.