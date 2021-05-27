В Саратове торжественно открыли памятник пограничнику Андрею Бабушкину

В Саратове открыли бюст пограничника Андрея Бабушкина Фото: Ольга Симонова

Сегодня, 27 мая, на Аллее героев на проспекте 50 лет Октября торжественно открыли бюст героя-пограничника Андрея Бабушкина.

Мероприятие состоялось к 95-летию подвига героя. На открытие бюста собрались десятки горожан. Среди гостей были начальник пограничного управления ФСБ по Саратовской и Самарской областям, генерал-майор Вадима Митрейкина, замминистра молодежной политики и спорта Андрей Абрашин, замминистра внутренней политики Денис Попонов, ветераны пограничных войск.

Прозвучали приветственные речи.

Памятник открыл вступивший первым в отряд друзей пограничников Матвей Соболев и школьница, отличница Варвара. Была объявлена минута молчания в память о погибших героях-пограничниках, состоялось возложение цветов к памятнику.

Также на торжественной церемонии открытия состоялось принятие присяги ребятами, которые вступили в отряд юных друзей пограничников - бабушкинцев.

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