Пенсионерам в Саратовской области рекомендуется работать из дома

Вчера, 26 мая, в Саратовской области отменили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет.

Однако в адрес саратовского правительства поступило предписание главного санитарного врача региона о необходимости рекомендовать работодателям предусмотреть перевод сотрудников старше 65 лет на дистанционную работу.

В связи с этим председатель правительства Роман Бусаргин подписал постановление, предусматривающее соответствующие рекомендации для руководителей организаций региона, в дополнение к действующим федеральным нормам. Подробности в тексте постановления.

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