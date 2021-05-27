В Саратове будут судить экстремиста за комментарии в соцсетях

В Саратове в суд передано уголовное дело в отношении 33-летнего ранее судимого мужчины за комментарии в социальных сетях.

- Его обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности, — сообщили «КП-Саратов» в областном ГУ МВД.

Мужчину задержали полицейские и ФСБшники при силовой поддержке бойцов Росгвардии. А психолого-лингвистическое исследование признало комментарии экстремистскими.

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