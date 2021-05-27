Чиновники заявили, что строить 46-этажный дом на улице Московской не будут

Дом архитектора обрушился со стороны двора

На заседании градозащитного совета при Саратовской областной думе 27 мая обсудили судьбу Дома художника, на Московской, 125.

В начале 2021 года обрушилась одна из стен дома художника. К концу года он может рухнуть окончательно, а на его месте может начаться возведения 46-этажного небоскреба. Об этом заявил докладчик по вопросу – депутат гордумы, боксер Артем Чеботарев.

- Это будет сюжет преступный для нас всех, нам не отмыться от позора. Предлагаю поставить перед властями жестко вопрос о его сохранении, выявлении виновных в его разрушении, - заявил Чеботарев, напомнив, что владельцем здания являлась фирма «Сарград», аффилированная депутату областной думы Курихину.

Владимир Мухин, начальник областного управления по охране объектов культурного наследия заметил, что не стоит делать громкие заявления о строительстве свечки на месте памятника архитектуры, по словам Мухина это исключено.

- Проверка по обрушению стены на территории двора прокуратурой продолжается. С новым собственником будут заключены соглашения, где будут прописаны все необходимые меры по его сохранению, - сказал Мухин.

Главный архитектор города Анастасия Пузанова подтвердила, что разрабатывается проектная документация на его реконструкцию, об этом ей сообщил «человек, который связан с этим зданием».

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