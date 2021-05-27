Стало известно, какая погода будет летом 2021 года в Саратовской области

Лето в Саратовской области будет жарким, но в пределах нормы Фото: Александр Уриевский

Стало известно, какая погода будет в Саратовской области летом 2021 года.

Об этом на пресс-конференции сегодня, 27 мая, рассказал замначальника регионального Гидрометцентра Дмитрий Савин.

Так, среднемесячная температура будет ненамного выше нормы. А вот осадков в первый месяц лета станет нехватать. Выпадет всего 75% от нормы.

Сейчас температура воды в Волге достигла отметки 14,8 градуса, а купальный сезон открывается с 18 градусов. В прошлом году вода прогрелась до нужной температуры к 10 июня.

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