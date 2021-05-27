Жители Заводского района остались без воды из-за коммунальной аварии

В Заводском районе Саратова сегодня, 27 мая, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», причиной стала авария во 2-м Южном тупике.

Ориентировочно до 20:00 не будет воды на Динамовской и Малой Динамовской от 6-го Динамовского проезда до 7-го Динамовского проезда, на 1 и 2-м Южных тупиках.

Напомним, также сегодня отключили воду в Елшанке, на 1-й Дачной.

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