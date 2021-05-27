Роман Ковальский: Если удержим уровень воды в Волге до 10 июня, то будем с рыбой

Роман Ковальский Фото: Александр Уриевский

Если уровень Волги в районе Саратова продержится на сегодняшнем уровне до 10 июня, то нерест рыбы в этом году можно считать удачным. В предшествующие годы уровень Волгоградского водохранилища резко понижался за счет сброса воды на каскадах плотин. В результате значительная часть икры речных рыб оставалась буквально висеть на прибрежной траве и камышах и засыхала, рыбы становилось все меньше.

Как рассказал «КП-Саратов» зампред областного правительства Роман Ковальский в ходе акции по уборке мусора на городском пляже, областные власти ведут работу с Федеральным агентством водных ресурсов (Росводресурсы) с тем, чтобы учесть все интересы водопользователей. Свои часто взаимоисключающие потребности есть у городских водоканалов, энергетиков, рыболовов.

- Сейчас уровень водохранилища на отметке 5,8 метра. Мы просили удержать хотя бы 5 метров. Если этот уровень сохраним до 10 июня, то мальки успеют появиться и уйти потом вместе с водой, — сказал Ковальский.

Он также отметил, что два предшествующих года удавалось убеждать Федеральное агентство не сбрасывать уровень Волги у Саратова слишком рано, поэтому если это удастся сделать и в этом году, то рыбные запасы в Саратовской области заметно увеличатся.