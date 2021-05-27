В Балашове мужчина в гостях задушил собутыльника шнурком

В Балашове вынесли приговор ранее судимому 34-летнему мужчине за убийство.

- Вечером 20 января 2021 года он вместе с сожительницей пили алкоголья в гостях у 43-летнего знакомого на Вокзальном переулке. Когда выпивка, принесенная гостями, закончилась, 34-летний гость предложил приобрести еще спиртное. Хозяин отказался давать деньги и начал выгонять собутыльников, — сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете Саратовской области.

Разозленный гость ударил мужчину по голове, затем толкнул в спину, из-за чего он ударился лицом об стол и упал. После этого он схватил тканевый шнурок и задушил оппонента.

Наблюдавшая за этим женщина попыталась остановить агрессора, но увидев, что потерпевший мертв, ушла. Злоумышленник накидал на труп одежду и тоже скрылся. Тело на следующий день нашли соседи.

Полицейские вскоре нашли убийцу. Суд приговорил его к 11 годам в колонии строгого режима.

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