Два человека пострадали в ДТП Hyundai и «КамАЗа» в Саратове

В Саратове сегодня днем, 27 мая, столкнулись Hyundai и «КамАЗ».

- Авария произошла примерно в 12:20 на 342-м км трассы Сызрань — Саратов — Волгоград, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

В ДТП пострадали 35-летний водитель и 32-летний пассажир иномарки. Их госпитализировали.

Обстоятельства аварии выясняются.

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