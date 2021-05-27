Саратовская таможня задержала крупную партию контрафакта из Казахстана

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Мобильная группа Саратовской таможни изъяла 7481 единицу контрафактной продукции из двух машин, перевозивших товары из Казахстана в Россию.

Под марками известных брендов, чьи товарные знаки включены в реестр охраняемых объектов интеллектуальной собственности, в Саратовскую область завезли автозапчасти, одежду, рюкзаки, сумки, обувь. Изъятая продукция маркирована логотипами всемирно известных брендов «KIA», «HYUNDAI», «TOYOTA», «LEXUS», «TOMMY HILFIGER», «Nike», «Off White», «Polo Ralph Lauren», «Dsquared2», «Versace», «Adidas», «BALENCIAGA», «BOSS», «Burberry», «CHANEL», «GIVENCHY», «HERMES», «LACOSTE», «LOUIS VUITTON».

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Проведено 17 экспертиз, которые доказали, что изъятые товары являются контрафактными. Общая сумма ущерба, причиненного правообладателям мировых брендов, составила более 35,8 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Саратовской таможни.

С владельцами поддельного скарба будут теперь разбираться полицейские в рамках Уголовного кодекса, потому сумма ущерба относится к категории «крупный».

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