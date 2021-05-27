В Саратовской области прививки от коронавируса сделали 244 тысячи человек

В Саратовской области на 27 мая привито 244 тыс. человек. Завершили иммунизацию 187 тысяч человек. Об этом сегодня рассказали на брифинге в региональном министерстве здравоохранения.

- В числе привитых 48% — старше 60 лет. По данным на утро, всего в область отгрузили 276 тыс. доз вакцины «Спутник V», 10 тыс. доз «Эпиваккороны», — сообщил первый замминистра Станислав Шувалов.

В стационарах свободно 192 койки из 1 470. Однако вскоре может понадобиться разворачивать новые койки. За сутки возможно открыть 550 новых коек.

- Ситуацию в Саратовской области нельзя назвать спокойной. Она стабильная. Спокойной она будет, когда новые случаи перестанут регистрироваться, — отметил Шувалов.

Он призвал соблюдать дистанцию, носить маски и пройти вакцинацию.

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