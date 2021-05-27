Станислав Шувалов: Обязательной вакцинации от коронавируса при плановой госпитализации или лечении не предусмотрено

Станислав Шувалов Фото: Александр Уриевский

Первый заместитель министра здравоохранения Саратовской области Станислав Шувалов заявил, что обязательной вакцинации при плановом лечении и госпитализации в Саратове нет и не будет. Будут убеждать, но отказать в медпомощи на основании отсутствия прививки не могут.

- На самом деле вопросы по обязательной вакцинации при плановой госпитализации или лечении, связаны с прошедшим 25 мая координационным советом. Там я говорил, что нами поставлена задача вакцинировать пациентов перед госпитализацией.

Ни о какой обязательной вакцинации речь не шла. Каждый главный врач в своей работе с учетом заболеваемости и смертности от коронавируса, должен понимать, что любую возможность, когда есть контакт с пациентом надо использовать, чтобы провести с ним работу по доведению до него, какие результаты даст вакцинация. В том числе при плановой госпитализации. Никаких отказов в медпомощи при отсутствии вакцинации нет и быть не может, - сказал Шувалов в ходе брифинга 27 мая.

По его словам, подавляющее большинство пациентов в коронавирусных госпиталях говорят, что если бы они могли вернуть время назад, то обязательно сделали бы прививку.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.