Тюремную больницу в Балашове, где осужденные зашили себе рты, посетила Уполномоченный по правам человека

Надежда Сухова посетила ЛИУ-3 в Балашове. Фото УФСИН по Саратовской области

В ЛИУ-3 УФСИН России по Саратовской области с визитом прибыли сотрудники прокуратуры, члены ОНК и региональный Уполномоченный по правам человека Надежда Сухова.

Напомним, в этой тюремной больнице в Балашове десятки осужденных устроили голодовку, порезали себя и зашили рты в знак протеста против плохих условий. Якобы по камерам бегают крысы, приходится контактировать с больными туберкулезом. Сейчас там находятся порядка 200 осужденных

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного УФСИН, участники выезда в сопровождении врио начальника регионального Управления Антона Глебова совершили обход основных объектов режимного учреждения.

- У отбывающих наказание была возможность напрямую обратиться к представителям надзирающего органа, руководящего состава пенитенциарного ведомства и общественности. В процессе обхода члены инспекционной группы побеседовали с лицами, отбывающими наказание, в том числе с теми, кто признан злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания и содержится в запираемом помещении, — отметили в пресс-службе УФСИН.

Там подчеркнули, что сейчас все осужденные едят в соответствии с распорядком дня.

В аппарате Уполномоченного по правам человека «КП-Саратов» рассказали, что всю информацию о визите Надежды Суховой можно посмотреть в аккаунте Инстаграм.

На ее странице отмечается, что она провела беседы с осужденными. Однако итогов разговоров не сообщается, кроме того, что факты совершения аутоагрессии подтвердились, по ним проводится проверка, а УФСИН даны рекомендации по работе с обращениями осужденных, информационного обеспечения и системы радиовещания исправительного учреждения.

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