Володин предложил создать программу развития Фрунзенского района Саратова

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Председатель ГД Вячеслав Володин 27 мая встретился с жителями Фрунзенского района Саратова.

Володин поднял тему строительства микрорайонов без инфраструктуры.

- Чем быстрее мэр города с теми, кто строит новые микрорайоны, сядет за стол переговоров и обсудит вопросы комплексной застройки, тем лучше будет для жителей. Любая застройка должна сопровождаться возведением социальных учреждений, - сказал он.

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Вячеслав Володин предложил создать программу развития Фрунзенского района на 3 года: дороги, социальная сфера, инфраструктура, благоустройство. Он отметил, что необходимо сделать ревизию всех школ, садиков, парков, скверов, бульваров района.