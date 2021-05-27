Стало известно, почему суд вернул землю под ТЦ «Оранжевый» в госсобственность

Землю под торговым центром «Оранжевый» в Заводском районе Саратова вернули в государственную собственность.

Такое решение 24 мая принял судья Арбитражного суда Саратовской области Иван Заграничный.

Иск о возврате земель подавало территориальное управление Росимущества к ТЦ «Оранжевый» и ИП Дилафруз Ганиевой.

Суд признал отсутствующим их право собственности на участки площадью примерно 76 тыс., 750 и 198 кв. м на площади Орджоникидзе, 1.

- Вместе с тем, исходя из принципа справедливости, нельзя рассматривать данный правовой институт в качестве способа легализации незаконного приобретения имущества в ущерб интересов собственника, лишенного его помимо воли, — говорится в решении суда.

Напомним, все участки находятся на земле, где раньше был Саратовский авиационный завод. Ранее в собственность государства вернулись еще несколько участков. Их возвратом занималось Росимущество.

Сейчас в Арбитражном суде находятся несколько подобных дел, одно из них — об истребовании в госсобственность земли под рестораном быстрого питания KFC на площади Орджоникидзе.

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