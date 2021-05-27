Александра Кучмина

Вчера, 26 мая, на 50-м году жизни умерла судья Саратовского областного суда Александра Кучмина.

С 2003 года она занимала должность мирового судьи судебного участка №2 Саратовского района. С 2007 — работала судьей Саратовского районного суда. В 2012 году стала судьей Саратовского областного суда, отправляла правосудие по гражданским делам. Общий юридический стаж составил 27 лет.

- Коллектив Саратовского областного суда выражает глубокие соболезнования родным и близким Александры Александровны, — сообщили в облсуде.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.