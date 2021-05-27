В Саратовской области за сутки пять человек умерли от коронавируса

В Саратовской области еще пять человек умерли от коронавируса.
Скончались три женщины и двое мужчин в возрасте от 50 до 91 года, уточнили «КП-Саратов» в региональном Минздраве.
Общее число погибших непосредственно от коронавируса составило на сегодня 1 057 человек.
Напомним, за минувшие сутки в регионе зарегистрировано еще 113 случаев заболевания COVID-19.
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