В Саратове внедорожник проехался по аллее на Рахова

В Саратове сегодня, 27 мая, внедорожник проехал через сквер на улице Рахова.

Его засняли на видео и выложили в социальные сети.

Теперь в отношении автолюбителя, который решил сократить путь через пешеходную зону, проводится проверка.

- Действиям предполагаемого нарушителя будет дана правовая оценка, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

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