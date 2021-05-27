В Саратовской области выбрали самую творческую приемную семью

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Победу в финале регионального этапа конкурса «Успешная семья Приволжья» — 2021, одержала приемная семья Франк-Николаевых из Энгельса.

Для победы на уровне области им потребовалось лучше всех справиться с творческим номером «Представление семьи» и показать видеопрезентацию о своей семейной жизни.

В семье Анны Робертовны и Федора Николаевича воспитывается пятеро детей, трое из которых — приемные.

Семья Франк-Николаевых будет представлять Саратовскую область на окружном финале конкурса «Успешная семья Приволжья». Он пройдет с 6 по 9 июля 2021 года в городе Чебоксары (Чувашская Республика).

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