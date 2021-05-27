Почти 5 млн рублей за сутки мошенники выудили у саратовцев

Жители Саратова за сутки перевели мошенникам 4,7 млн рублей.

Как сообщили «КП-Саратов» в городском УМВД, потерпевшими стали семь человек.

Так, 57-летнему мужчине из Фрунзенского района позвонила якобы представительница банка и рассказала о попытке оформить кредит. Для сохранности средств нужно было перевести деньги на «безопасные» счета. Мужчина выполнил это и лишился 3 млн рублей. Полицейские, к которым обратился гражданин, возбудили уголовное дело.

В УМВД напоминают, что настоящие сотрудники банков не просят коды из СМС, информацию с задней стороны карты. Нельзя переводить свои средства незнакомцам.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.