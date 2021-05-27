В Саратове из желудка парня в больнице вытащили ключи

Два ключа вытащили из желудка парня

Врачи Саратовской горбольницы №1 сегодня, 27 мая, вытащили из желудка пациента два ключа.

- В приемное отделение экстренно поступил пациент с подозрением на проглатывание инородного тела. Ему сделали рентген, который показал в проекции пищевода и желудка тени двух металлических предметов с четкими контурами, — сообщили «КП-Саратов» в больнице.

Рентген показал наличие инородных тел

Под местной анестезией врач-эндоскопист Анна Елисеева и медсестра Арина Гаврилова с помощью эндоскопа вытащили из желудка парня два ключа длиной по 5,5 см.

В больнице пациент оставаться не захотел и вскоре после вмешательства был выписан.

Врач и медсестра вытащили ключи из желудка пациента

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