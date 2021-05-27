В районе 1-й Дачной отключили воду

В Саратове сегодня, 27 мая, отключили воду из-за коммунальной аварии на проспекте 50 лет Октября 58.

В ООО «КВС» сообщили, что ориентировочно до 20:00 не будет водоснабжения в квадрате улиц проспект 50 лет Октября — Техническая — Новополянская — Молочная.

Напомним, сегодня также отключили воду в Елшанке.

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