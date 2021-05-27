В Елшанке до вечера отключили воду

В Ленинском районе Саратова сегодня, 27 мая, отключили воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», ориентировочно до 20:00 ее не будет из-за работ на 2-й Степной, 10.

В зону отключения попали улицы: Буровая, 1, 3, 5, 7, 1-я Степная, 8, 1, 2, 3, 8а, 2-я Степная, Елшанская и Стахановская от Московского шоссе до Елшанской.

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