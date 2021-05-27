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Общество27 мая 2021 9:55

Более 15 тысяч девятиклассников Саратовской области сегодня сдают ОГЭ по математике

Завтра будут ее писать еще почти 5 тысяч ребят
Ольга СимоноваОльга Симонова
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Девятиклассники сдают ОГЭ по математике. Фото министерства образования

Девятиклассники сдают ОГЭ по математике. Фото министерства образования

Сегодня девятиклассники Саратовской области сдают ОГЭ по математике. Госэкзамен продлится и завтра, 28 мая.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, основной период ОГЭ проходит с 24 мая по 2 июля почти для 21 тыс. ребят. Русский язык они сдавали 24-25 мая.

Математику сегодня сдают более 15,8 тыс. учеников, а завтра — 4,8 тыс. ребят. Экзамены разделили на два дня, чтобы минимизировать риски в связи с распространением коронавируса.

ОГЭ по математике проходит два дня. Фото министерства образования

Дети-инвалиды, инвалиды, обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся при исправительных учреждениях и специальных учреждениях закрытого типа проходят итоговую аттестацию в форме ГВЭ, таких ребят 77.

Кроме того, 28 мая в форме ГВЭ по математике пройдет итоговая аттестация для 352 11-классников, не планирующих поступление в вузы.

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