Более 15 тысяч девятиклассников Саратовской области сегодня сдают ОГЭ по математике

Девятиклассники сдают ОГЭ по математике. Фото министерства образования
Сегодня девятиклассники Саратовской области сдают ОГЭ по математике. Госэкзамен продлится и завтра, 28 мая.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве образования, основной период ОГЭ проходит с 24 мая по 2 июля почти для 21 тыс. ребят. Русский язык они сдавали 24-25 мая.
Математику сегодня сдают более 15,8 тыс. учеников, а завтра — 4,8 тыс. ребят. Экзамены разделили на два дня, чтобы минимизировать риски в связи с распространением коронавируса.
ОГЭ по математике проходит два дня. Фото министерства образования
Дети-инвалиды, инвалиды, обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся при исправительных учреждениях и специальных учреждениях закрытого типа проходят итоговую аттестацию в форме ГВЭ, таких ребят 77.
Кроме того, 28 мая в форме ГВЭ по математике пройдет итоговая аттестация для 352 11-классников, не планирующих поступление в вузы.
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