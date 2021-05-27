В Пугачеве сменился глава района

Садчикова поблагодарили за работу

Сегодня в Пугачеве депутаты приняли отставку главы района Михаила Садчикова. Он возглавлял территорию с марта 2017 года.

Садчиков написал заявление об увольнении по собственному желанию. Его поблагодарили за работу депутаты и министр по делам территориальных образований Сергей Зюзин.

Исполнение обязанностей главы возложено на Алексея Янина, ранее занимавшего пост главы города Пугачева.

Алексей Янин

Собранием депутатов сегодня также объявлен конкурс на замещение должности главы.

Губернатор Радаев подписал постановление о создании конкурсной комиссии, в которую кроме министра Сергея Зюзина и зампреда Романа Ковальского вошли депутаты областной думы Павел Артемов и Ольга Болякина.

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